Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:46, 1 ноября 2025Экономика

Стоимость российской нефти упала

Минэкономразвития сообщило о падении стоимости нефти Urals на 17,1 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: RachenStocker / Shutterstock / Fotodom  

По итогам октября средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, используемая для расчета налога, упала на 17,1 процента в годовом выражении, до 53,68 доллара за баррель. Об это говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Годом ранее Urals торговался по 64,72 доллара за баррель даже с учетом того, что в ней не учитывалась цена премиального сорта нефти ESPO. В сентябре показатель был равен 56,82 доллара.

Снижение связано как с общим падением нефтяных котировок, так и со снижением в сентябре потолка цен на нефть со стороны Евросоюза с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара.

В октябре, как сообщали СМИ, в середине месяца стоимость Urals в балтийском порту Приморск опустилась до минимальных с весны 47,4 доллара за баррель, то есть ниже потолка.

Также свое влияние могли оказать санкции США, введенные 22 октября против двух крупнейших российских компаний отрасли. Они могли увеличить дисконты при продаже сырья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Строитель пожарил шашлык посреди комнаты и спалил квартиру российского блогера

    В российском регионе заплатят по 200 тысяч рублей за привлечение добровольцев на СВО

    Во Франции назвали Каллас сумасшедшей

    Женщина упала за борт на глазах у дочери и не выжила во время круиза на Багамах

    Стоимость российской нефти упала

    Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости