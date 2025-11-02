Забота о себе
15:34, 2 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Жителей больших городов предупредили об одном повышенном риске для здоровья

Врач Насанкаева: Жизнь в мегаполисе негативно влияет на здоровье сердца
Наталья Обрядина1

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Жизнь в мегаполисе, частью которой являются высокий уровень стресса, нехватка сна и питание на ходу, постепенно ухудшает здоровье сердца и сосудов, уверена аллерголог-иммунолог высшей категории сети медицинских центров «СМ-Клиника» Елена Насанкаева. Об этом риске она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что, когда человек постоянно находится в напряжении, в крови повышается уровень гормонов стресса — адреналина и кортизола. Из-за этого, по ее словам, сердце начинает биться чаще, давление растет, а сосуды сужаются. Если такое состояние длится месяцами и годами, оно ускоряет износ сердечно-сосудистой системы и повышает вероятность гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца и инфаркта.

Еще одним важным фактором, который негативно влияет на здоровье сердца жителей больших городов, Насанкаева считает недостаток сна и сбитый режим дня. «Если ложиться спать поздно и спать меньше семи часов в сутки, нарушается процесс восстановления сердца, страдает сосудистый тонус, чаще возникают скачки давления. Люди, живущие в таком ритме, подвержены хронической усталости, что дополнительно увеличивает нагрузку на сердце», — предупредила она.

Другими факторами риска врач назвала малоподвижный образ жизни, плохую экологию и эмоциональные перегрузки, с которыми жители мегаполиса сталкиваются чаще других людей. По ее словам, хронический стресс, тревожность и депрессия не только ухудшают качество жизни, но и напрямую влияют на работу сердца, поскольку психика и сердце тесно связаны.

Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона определили влияние «Оземпика» на здоровье сердца. Они выяснили, что препарат, известный как средство для снижения веса, оказался способен защищать сердце независимо от того, худеет ли человек во время лечения.

