17:57, 2 ноября 2025Россия

Жителей российского города во время оккупации ВСУ хоронили в огородах

Жителей Суджи во время оккупации ВСУ хоронили в огородах и теплицах
Иван Потапов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители города Суджа Курской области во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ) были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов. Об этом РИА Новости рассказал старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра Минобороны России, старший лейтенант Дмитрий Дубов.

По словам офицера, таких случаев захоронения среди жителей, не покинувших город, было очень много. Дубов добавил, что отдел организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра Минбороны России проводит выезд в места, где потенциально могут находиться подобные захоронения.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению города стал «Поток». Бойцы Вооруженных сил России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров.

    Все новости