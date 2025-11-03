Ценности
16:13, 3 ноября 2025Ценности

Обкрадывающую пять лет склад Versace банду воров задержали

В Италии задержали восемь человек, ворующих одежду со склада Versace пять лет
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mike Segar / Reuters

В Италии задержали банду, которая пять лет воровала одежду со склада Versace. Об этом сообщила газета Stampa.

По данным источника, обкрадывавшая бренд группа промышляла с 2021 по 2025 год. В ее составе было восемь человек, трое из которых работали в логистической компании, контролирующей склад. Украденное грабители хранили в гараже бабушки своего лидера.

Прокуратура начала расследовать дело после того, как на сервисе Vinted начали появляться объявления с пропавшими вещами. Все товары оказались новыми и стоили на 50 проценте дешевле, чем в магазинах. На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Донателлу Версаче вынудили уйти из собственного модного дома. Дизайнер руководила семейным бизнесом почти 30 лет.

