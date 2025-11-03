Бывший СССР
19:47, 3 ноября 2025Бывший СССР

Белоруссия решила вернуть посольство в одну европейскую страну

Правительство Белоруссии восстановит работу посольства в Словакии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Братислава

Братислава. Фото: Marek M / Shutterstock / Fotodom

Власти Белоруссии приняли решение восстановить работу посольства страны в Словакии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского правительства.

«Посольство Беларуси откроется в Словакии. Соответствующее постановление подписал премьер», — сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что восстановление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии позволит укрепить политические и экономические связи между странами. При этом уточняется, что открытие посольства ожидается до 1 сентября 2026 года.

Правительство Белоруссии приняло решение закрыть посольство страны в Словакии в 2023 году.

