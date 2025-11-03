Reuters: Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 20 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 20 человек, а общее количество пострадавших — до 300. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает Reuters.

Как отмечают эксперты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в центральной части Афганистана. Природное явление фиксировали в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф, его очаг находился на глубине 10 километров. Отголоски землетрясения затронули Кабул, Туркмению, Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Пакистан, Иран и даже Индию.

Сильнее всего пострадали афганские города Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. В провинции Саманган случился горный обвал, перекрывший участок трассы Балх — Саманган в районе ущелья Ташгурган. В Мазари-Шарифе частично обрушилась Голубая мечеть, известная также как Мавзолей Али — символ и визитная карточка города.

