Дрон разбил окно в подмосковной многоэтажке

Mash: В Химках частный квадрокоптер разбил окно квартиры на 15-м этаже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В подмосковных Химках частный квадрокоптер разбил окно квартиры на 15-м этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, беспилотник DJI Mavic 3 не нес на себе никаких взрывчатых средств. Вследствие удара никто не пострадал.

В настоящее время поисками оператора дрона занимаются правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия неизвестны, было ли это целенаправленным действием, или аппарат протаранил окно случайно.

26 октября украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в подмосковном Красногорске. Пострадали пять человек, в результате взрыва была выбита часть стены.

