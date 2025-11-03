Власти Украины уберут из страны все объекты, связанные с Екатериной II

Императрицу Екатерину II и все объекты культурного наследия, географические названия, связанные с ней, на Украине признали пропагандой «российского империализма», об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

Теперь власти страны обязаны «декоммунизировать» и убрать из публичного пространства все эти объекты.

Образ императрицы украинские власти пытаются искоренить еще с 2022 года. Тогда в Одессе, которая была основана по приказу Екатерины II, демонтировали ее памятник, а также памятники Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Платону Зубову и Григорию Потемкину. А Екатерининская площадь стала Европейской.

А в конце октября в Одессе начали «заколачивать» памятник поэту Александру Пушкину. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, объяснил указ президента страны Владимира Зеленского спрятать памятник Пушкину желанием политика уничтожить историю.