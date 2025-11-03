ЕС нарастил импорт сладостей из России

Европейский союз увеличил импорт кондитерских изделий из России

Европейский союз (ЕС) увеличил импорт кондитерских изделий из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в период с января по август из России в Евросоюз прибыло сладостей на 13,5 миллиона долларов. По данным Евростата, это на шесть процентов больше, чем за такой же период 2024 года.

ЕС импортировал шоколад и шоколадную продукцию на сумму более шести миллионов долларов, хлебобулочную продукцию — на более четырех миллионов долларов, а также сахаристые кондитерские изделия — на два миллиона долларов.

Ранее Евросоюз за семь месяцев 2025 года нарастил импорт российских морепродуктов на четверть. Самыми большими покупателями внутри объединения стали Германия, Франция и Польша. Суммарно за первые семь месяцев текущего года из РФ в ЕС прибыло морепродуктов почти на 444 миллиона евро.