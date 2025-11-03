Экономика
07:40, 3 ноября 2025Экономика

ЕС нарастил импорт сладостей из России

Европейский союз увеличил импорт кондитерских изделий из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daki Market / Unsplash

Европейский союз (ЕС) увеличил импорт кондитерских изделий из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в период с января по август из России в Евросоюз прибыло сладостей на 13,5 миллиона долларов. По данным Евростата, это на шесть процентов больше, чем за такой же период 2024 года.

ЕС импортировал шоколад и шоколадную продукцию на сумму более шести миллионов долларов, хлебобулочную продукцию — на более четырех миллионов долларов, а также сахаристые кондитерские изделия — на два миллиона долларов.

Ранее Евросоюз за семь месяцев 2025 года нарастил импорт российских морепродуктов на четверть. Самыми большими покупателями внутри объединения стали Германия, Франция и Польша. Суммарно за первые семь месяцев текущего года из РФ в ЕС прибыло морепродуктов почти на 444 миллиона евро.

