Евросоюз нарастил импорт российских морепродуктов

Евросоюз за семь месяцев 2025 года нарастил импорт российских морепродуктов на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, в основном, экспортировалась из России рыба. При этом самыми большими покупателями внутри объединения стали Германия, Франция и Польша. Суммарно за первые семь месяцев текущего года из РФ в ЕС прибыло морепродуктов почти на 444 миллиона евро.

Отмечается, что это на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в июле поставки немного снизились — на 3,4 процента как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза получили предложение Еврокомиссии (ЕК) о полном запрете импорта российского газа и в настоящее время изучают подобную возможность.