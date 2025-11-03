Экономика
11:29, 3 ноября 2025Экономика

Госдолг Великобритании утроился из-за Украины

Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Coombs / Reuters

За прошедшие 20 лет госдолг Великобритании утроился и продолжает стремительно расти, в том числе из-за Украины. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз.

По словам эксперта, британский госдолг увеличивается быстрее, чем в любой другой развитой экономике.

«Украинская "помощь" имеет свою цену. Экономисты предупреждают о "роковой петле": высокая стоимость долга приводит к повышению налогов, что наносит ущерб экономическому росту, требуя еще большего повышения налогов», — объяснил Боуз.

В августе потребительские цены в Великобритании выросли на 3,8 процента, оставшись на максимальном с января 2024-го, то есть более чем за полтора года, уровне. Для жилья и коммунальных услуг показатель оказался почти вдвое больше, составив 7,4 процента, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в королевстве на 5,1 процента.

Ранее британские власти уже задумались о возможном повышении налогов из-за пошлин администрации президента США Дональда Трампа. Независимое Управление по бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) предупредило, что торговая война из-за тарифов Трампа, вероятно, снизит ВВП Великобритании на один процент и вынудит канцлера казначейства королевства Рэйчел Ривз поднять налоги. Этот шаг приведет к тому, что в следующем финансовом году средняя британская семья потеряет 400 фунтов стерлингов (517 долларов).

