3 ноября 2025

Хегсет вернул украденные во Вьетнаме артефакты

Хегсет вернул вьетнамскому коллеге артефакты, украденные солдатами США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет во время прибытия в Ханой вернул вьетнамскому коллеге артефакты, украденными во время войны во Вьетнаме. Трансляция визита велась на сайте Министерства войны.

На кадрах видно, как Хегсета встретила вьетнамская делегация с большим букетом цветов. Глава Пентагона в свою очередь вручил ремень, нож и кожаную коробку.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил причины поражения Соединенных Штатов в войнах. «Проблема с Вьетнамом в том, что мы перестали драться для победы. Мы бы победили легко. Но мы были политически корректными: давайте полегче», — сказал он.

