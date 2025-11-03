Россия
Хинштейн раскритиковал концерт рэпера Апачева в Курске

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Globallookpress.com

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале раскритиковал концерт рэпера Акима Апачева для бойцов бригады «БАРС-Курск».

Глава региона отметил, что музыкант, известный курянам с плохой стороны, приехал в Курск, назвав его своей второй родиной. При этом артист не согласовал выступление с командованием.

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии», — подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что виновные в организации концерта будут наказаны.

В марте Апачев приехал в Суджу, освобожденную от ВСУ. Он разрисовал здания матерными надписями в адрес украинцев и Европы. Действия рэпера вызвали общественный резонанс. Суд оштрафовал его более, чем на 70 тысяч рублей.

