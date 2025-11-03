Силовые структуры
Владелец квартиры нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы

Владелец квартиры в Челябинске нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

Владелец квартиры в Челябинске после выезда из жилья съемщицы нашел в диване тело ребенка. Об этом в Telegram пишет Следственный комитет по региону.

«В дневное время 3 ноября текущего года в квартире одного из домов по улице 250-летия Челябинска обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями», — говорится в публикации. Уточняется, что возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком. Тело девочки собственник жилья обнаружил после сообщения съемщицы о выселении.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.

Ранее стали известны подробности о найденной в Екатеринбурге без головы женщине. Уточнялось, что 41-летняя женщина работала в составе технического персонала в торговом центре города. В расправе признался ее 21-летний сын.

