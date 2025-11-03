Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 3 ноября 2025Россия

Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

Из России в Узбекистан вернули 35 детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andikha_2882 / Shutterstock / Fotodom

Из России в Узбекистан вернули несколько десятков детей мигрантов. Речь идет о возвращении на родину 35 несовершеннолетних, оставшихся без присмотра родителей, передает ТАСС.

По данным агентства, дети ранее без родителей проживали в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Абакане, Махачкале и Новосибирске.

Сообщается, что после того, как были установлены персональные данные детей, им оформили документы и провели медицинские обследования. Затем несовершеннолетних отправили в Ташкент.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о необходимости разработки механизма выдворения мигрантов из страны вместе с детьми. Она рассказала о случаях, когда при принудительном выдворении из России по судебному решению иностранного гражданина, который является единственным родителем, его дети остаются в стране, поскольку на них подобная процедура не распространяется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Орешкин оценил влияние запрета ЕС на российские энергоресурсы

    Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки

    Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Критиковавший офис Зеленского украинский нардеп пойдет под суд за госизмену

    В возможности Украины наладить производство новых ракет усомнились

    В России ответили на заявление Трампа о завершении конфликта на Украине

    Стало известно о тайной поставке ракет Storm Shadow Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости