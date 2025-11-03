Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

Из России в Узбекистан вернули несколько десятков детей мигрантов. Речь идет о возвращении на родину 35 несовершеннолетних, оставшихся без присмотра родителей, передает ТАСС.

По данным агентства, дети ранее без родителей проживали в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Абакане, Махачкале и Новосибирске.

Сообщается, что после того, как были установлены персональные данные детей, им оформили документы и провели медицинские обследования. Затем несовершеннолетних отправили в Ташкент.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о необходимости разработки механизма выдворения мигрантов из страны вместе с детьми. Она рассказала о случаях, когда при принудительном выдворении из России по судебному решению иностранного гражданина, который является единственным родителем, его дети остаются в стране, поскольку на них подобная процедура не распространяется.