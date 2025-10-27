Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:57, 27 октября 2025Россия

Стало известно об остающихся в России детях выдворенных из страны мигрантов

Львова-Белова заявила о необходимости выдворения мигрантов из РФ вместе с детьми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о необходимости разработки механизма выдворения мигрантов из страны вместе с детьми. Ее слова приводит ТАСС.

Из доклада о деятельности омбудсмена стало известно о случаях, когда при принудительном выдворении из России по судебному решению иностранного гражданина, который является единственным родителем, его дети остаются в стране, поскольку на них подобная процедура не распространяется.

В этих случаях, как пояснила Львова-Белова, дети оказываются в российских социальных учреждениях и пребывают там до тех пор, пока их не заберет их государство, что может занять много времени.

«Административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, в форме самостоятельного контролируемого выезда должно отвечать принципу учета наилучших интересов ребенка вкупе с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства», — пояснила омбудсмен.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не посещают школу. Он призвал продумать механизмы обучения их русскому языку в стране исхода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не играет с нами в игры». Трамп отреагировал на испытания ракеты «Буревестник» и заявление Путина

    Диетолог предупредила о неочевидной опасности мандаринов

    Двое российских подростков пострадали из-за нападения мужчины с ножом

    Российская армия поразила аэродром ВСУ в Донбассе

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

    Полковник ВСУ опубликовал в TikTok фото карт с грифом «секретно»

    Трамп раскрыл свои отношения с Маском

    Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

    Апостол назвал правильной насильственную мобилизацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости