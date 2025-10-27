Стало известно об остающихся в России детях выдворенных из страны мигрантов

Львова-Белова заявила о необходимости выдворения мигрантов из РФ вместе с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о необходимости разработки механизма выдворения мигрантов из страны вместе с детьми. Ее слова приводит ТАСС.

Из доклада о деятельности омбудсмена стало известно о случаях, когда при принудительном выдворении из России по судебному решению иностранного гражданина, который является единственным родителем, его дети остаются в стране, поскольку на них подобная процедура не распространяется.

В этих случаях, как пояснила Львова-Белова, дети оказываются в российских социальных учреждениях и пребывают там до тех пор, пока их не заберет их государство, что может занять много времени.

«Административное выдворение лиц, являющихся единственным родителем несовершеннолетних, в форме самостоятельного контролируемого выезда должно отвечать принципу учета наилучших интересов ребенка вкупе с интересами государства, заключающимися в борьбе с нелегальной миграцией и иными нарушениями в сфере миграционного законодательства», — пояснила омбудсмен.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не посещают школу. Он призвал продумать механизмы обучения их русскому языку в стране исхода.