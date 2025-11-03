Легенда «Ливерпуля» Джеррард ответил на предложение возглавить «Спартак»

Легенда «Ливерпуля» Джеррард ответил отказом на предложение возглавить «Спартак»

Представители «Спартака» предлагали легендарному футболисту «Ливерпуля» Стивену Джеррарду возглавить московскую команду. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист ответил отказом. Причиной называется сложная международная обстановка. По информации источника, красно-белые связывались с тренером во второй раз. Первый раз он отказался от предложения в августе.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил о готовности к уходу из московской команды. По его словам, он сообщал об этом руководству клуба.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 14 туров красно-белые с 22 очками находятся на шестом месте в чемпионате России. От лидирующего «Краснодара» они отстают на 10 очков.