Спорт
12:25, 3 ноября 2025Спорт

Легенда «Ливерпуля» Джеррард ответил на предложение возглавить «Спартак»

Легенда «Ливерпуля» Джеррард ответил отказом на предложение возглавить «Спартак»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Представители «Спартака» предлагали легендарному футболисту «Ливерпуля» Стивену Джеррарду возглавить московскую команду. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист ответил отказом. Причиной называется сложная международная обстановка. По информации источника, красно-белые связывались с тренером во второй раз. Первый раз он отказался от предложения в августе.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил о готовности к уходу из московской команды. По его словам, он сообщал об этом руководству клуба.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 14 туров красно-белые с 22 очками находятся на шестом месте в чемпионате России. От лидирующего «Краснодара» они отстают на 10 очков.

    Все новости