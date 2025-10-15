Спорт
Станкович заявил о готовности к уходу из «Спартака»

Алексей Гусев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил о готовности к уходу из московской команды. Об этом сообщает Kurir.

По его словам, он сообщал об этом руководству клуба. У меня нет проблем с тем, чтобы уйти. «Проблема лишь в том, что о моем уходе говорят анонимные люди в СМИ. Никто не знает, кто эти люди», — заявил Станкович.

Тренер также высказался об интересе к нему со стороны сборной Сербии. «Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Когда-нибудь я обязательно это испытаю, но сейчас я тренер в клубе, у меня контракт со "Спартаком"», — добавил Станкович.

Сербский тренер возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после 11 туров красно-белые с 18 очками находятся на восьмом месте в чемпионате России.

