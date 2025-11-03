Минское «Динамо» выиграло пятый подряд матч КХЛ

Минское «Динамо» победило ЦСКА со счетом 2:0 в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержал победу в пятом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 3 ноября, и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Илья Усов и Станислав Галиев.

Таким образом, «Динамо» одержало пятую победу подряд. Поражение стало для ЦСКА третьим по счету в серии.

Команда из Минска располагается на третьей строчке, заработав 29 очка. ЦСКА занимает восьмое место, набрав 22 очка.