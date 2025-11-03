На одном из участков фронта у ВСУ заметили панические настроения

В районе Садков в Сумской области замечены панические настроения в рядах ВСУ

В Сумской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечены панические настроения. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, следствием панических настроений в рядах противника в районе Садков стало бегство с позиций. К этому привело регулярное огневое воздействие бойцов группировки «Север», вызвавшее отсутствие снабжения. Огневое поражение российских войск сорвало три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщили, что десятки тысяч солдат ВСУ могут оказаться сразу в нескольких котлах, чего раньше не случалось.