12:23, 3 ноября 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю контроля над одним городом в ДНР

Экс-замглавы МО Украины Дейнега признал потерю контроля над Красноармейском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега признал потерю контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По факту мы уже практически потеряли Покровск... И я сейчас не выдал какой-то большой тайны — россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени», — сообщил экс-замглавы украинского министерства обороны (МО).

Он также отметил, что удерживать контроль над соседним Димитровом (украинское название — Мирноград) «не имеет смысла». Кроме того, экс-замминистра обвинил Генеральный штаб ВСУ в искажении реального положения дел на фронте. «Отчеты Генштаба с каждым днем все больше состоят из лжи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Дейнега призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Димитрова.

