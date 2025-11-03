Назван фаворит Кубка Гагарина

Букмекеры назвали ярославский «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

По мнению аналитиков, главным претендентом на титул является его действующий обладатель — ярославский «Локомотив». На его чемпионство можно поставить с коэффициентом 2,95.

На втором месте в списке фаворитов находится магнитогорский «Металлург», его успех оценивается коэффициентом 3,45. Тройку претендентов замыкает омский «Авангард» (4,50).

В мае прошлого года «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В финале ярославцы обыграли «Трактор».