10:48, 3 ноября 2025Спорт

Назван фаворит Кубка Гагарина

Букмекеры назвали ярославский «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

По мнению аналитиков, главным претендентом на титул является его действующий обладатель — ярославский «Локомотив». На его чемпионство можно поставить с коэффициентом 2,95.

На втором месте в списке фаворитов находится магнитогорский «Металлург», его успех оценивается коэффициентом 3,45. Тройку претендентов замыкает омский «Авангард» (4,50).

В мае прошлого года «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В финале ярославцы обыграли «Трактор».

