Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 3 ноября 2025Экономика

Обязательства перед НАТО назвали угрозой для экономики одной страны

Tagesspiegel: Экономике Финляндии грозит коллапс из-за обязательств перед НАТО
Вячеслав Агапов

Фото: Leon Neal / Getty Images

Экономике Финляндии грозит коллапс из-за обязательств перед НАТО. Угрозой такие траты назвали в Der Tagesspiegel.

По данным источников, некогда служившая эталоном устойчивости и процветания в Северной Европе Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. По словам экономиста Йоонаса Тухкури, причины кроются в устаревшей структуре промышленности, региональных диспропорциях и недостаточном разнообразии продукции и квалификаций для международной конкуренции.

В условиях, когда для стимулирования роста нужны инвестиции, правительство вынуждено искать, как урезать траты на образование и профессиональные навыки из-за обязательств по обороне, которые на нее налагает НАТО. Так, министр финансов Риикка Пурра планирует сэкономить миллиард евро, рассматривая возможность заморозки финансирования программ высшего образования в рамках бюджетных переговоров. Это решение может лишить университеты более 160 миллионов евро.

В рамках программы «Сохраняя мир — Дорожная карта готовности к обороне — 2030» Еврокомиссия настаивает на повышении оборонных расходов для стран ЕС примерно на 288 миллиардов евро в год. Это необходимо для достижения критерия НАТО в 3,5 процента от ВВП к 2035 году. 600 тысяч человек планируется переобучить для работы на предприятиях ВПК при поддержке государств-членов ЕС в срок до 2030 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рискуют спровоцировать третью мировую войну». В США заявили об опасных планах НАТО по конфликту на Украине

    Врач раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

    Обязательства перед НАТО назвали угрозой для экономики одной страны

    Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент из-за активов России

    Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео

    Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по одному мосту в России

    Ученые решили отыскать гробницу египетского фараона с помощью новых технологий

    Стало известно о судьбе 15 альпинистов после схода лавины в Непале

    Пушков рассказал о желании одного европейского лидера стать посредником Трампа

    Удар «Искандера» уничтожил элиту ВСУ на плацу во время награждения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости