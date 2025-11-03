Tagesspiegel: Экономике Финляндии грозит коллапс из-за обязательств перед НАТО

Экономике Финляндии грозит коллапс из-за обязательств перед НАТО. Угрозой такие траты назвали в Der Tagesspiegel.

По данным источников, некогда служившая эталоном устойчивости и процветания в Северной Европе Финляндия скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. По словам экономиста Йоонаса Тухкури, причины кроются в устаревшей структуре промышленности, региональных диспропорциях и недостаточном разнообразии продукции и квалификаций для международной конкуренции.

В условиях, когда для стимулирования роста нужны инвестиции, правительство вынуждено искать, как урезать траты на образование и профессиональные навыки из-за обязательств по обороне, которые на нее налагает НАТО. Так, министр финансов Риикка Пурра планирует сэкономить миллиард евро, рассматривая возможность заморозки финансирования программ высшего образования в рамках бюджетных переговоров. Это решение может лишить университеты более 160 миллионов евро.

В рамках программы «Сохраняя мир — Дорожная карта готовности к обороне — 2030» Еврокомиссия настаивает на повышении оборонных расходов для стран ЕС примерно на 288 миллиардов евро в год. Это необходимо для достижения критерия НАТО в 3,5 процента от ВВП к 2035 году. 600 тысяч человек планируется переобучить для работы на предприятиях ВПК при поддержке государств-членов ЕС в срок до 2030 года.