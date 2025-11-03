Забота о себе
10:32, 3 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Объяснен один тревожный феномен при засыпании

Врач Ложкин: Видения в момент засыпания объясняются особенностью работы мозга
Наталья Обрядина1

Фото: Drobotdean / Freepik

Пульмонолог, сомнолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин объяснил, почему в момент засыпания могут появиться необычные ощущения. Об этом тревожном феномене он поговорил с «Лентой.ру».

Врач утверждает, что многие люди хотя бы раз сталкивались в момент засыпания с ощущением, будто его кто-то позвал по имени, вспышкой света или яркими образами и видениями, возникающими перед закрытыми глазами на несколько мгновений. По его словам, это явление, называемое в медицине гипнагогическими галлюцинациями, возникает, когда человек находится в состоянии перехода от бодрствования ко сну.

«В основе процесса лежит особенность работы мозга: в момент засыпания активность его коры снижается неравномерно. Одни зоны уже "выключились", а другие продолжают работать и генерировать образы, звуки или ощущения. В результате сознание на короткое время "захватывает" сигналы, которые обычно остаются во сне», — пояснил Ложкин.

Именно поэтому, по его словам, галлюцинации при засыпании могут быть яркими и очень реальными. Однако они исчезают, как только человек полностью погружается в сон.

Специалист подчеркнул, что появляться такие феномены могут у любого человека, но чаще встречаются у людей, испытывающих стресс, тревожность или хроническое недосыпание. Риск выше и при нерегулярном графике сна, например, у людей, работающих ночами или часто меняющих часовые пояса.

Ранее терапевт Амир Хан рассказал, как предотвратить приступы сонного паралича. По его словам, эти пугающие ощущения напрямую связаны с нервным перенапряжением и плохим качеством сна.

