17:36, 3 ноября 2025Мир

Отец Маска сравнил Москву с европейскими столицами

Эррол Маск назвал Москву лучшим городом на планете
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол сравнил Москву с европейскими столицами и назвал город лучшим на планете. Его комментарий публикуют «Известия».

По словам Маска, многие из западных городов на сегодняшний день стали похожи на территории третьего мира. Он заявил, что Россия на «световые годы» впереди в вопросах духовности и нравственных ориентиров, и выразил уверенность, что у страны есть все необходимое для того, чтобы сохранить свою самобытность и «не пойти по пути западного разложения».

«Москва — безусловно, самая красивая столица в мире. Kаковы эти другие города [столицы стран Запада]? Мусор, грязь, мерзость — проблема в этих местах. И плохое управление, обслуживание», — обозначил отец Илона Маска.

Ранее Эррол Маск заявил о желании получить российское гражданство. «Это было бы большой честью для меня», — говорил он.

