Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:46, 3 ноября 2025Бывший СССР

Пашинян включил песню Макана о любви и показал сердечко

Пашинян опубликовал видео под песню российского рэпера Макана о любви
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео под песню российского рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). Ролик он опубликовал на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео политик задумчиво сидит и слушает песню со строками: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь». В конце ролика он показал руками сердечко.

Ранее Пашинян включил песню Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) о любви и задумался. Также армянский премьер снял на видео свою поездку в метро, где пообщался с людьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Солдаты ВСУ решили сдаться в плен в Купянске

    Российская армия сровняла с землей укрытия 14-й бригады украинской Нацгвардии

    Военблогер оценил развитие конфликта между США и Венесуэлой

    Одной стране предрекли развал правительства из-за миллиардной помощи Украине

    Российская блогерша оформила банкротство для ухода от уплаты налогов

    В США назвали опасными планы НАТО по конфликту на Украине

    Пашинян включил песню Макана о любви и показал сердечко

    Названа причина деиндустриализации Германии

    Объяснен один тревожный феномен при засыпании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости