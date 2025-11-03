Пашинян включил песню Макана о любви и показал сердечко

Пашинян опубликовал видео под песню российского рэпера Макана о любви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео под песню российского рэпера Макана (настоящее имя — Андрей Косолапов). Ролик он опубликовал на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео политик задумчиво сидит и слушает песню со строками: «Вновь поймем, что единственным смыслом была любовь». В конце ролика он показал руками сердечко.

Ранее Пашинян включил песню Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) о любви и задумался. Также армянский премьер снял на видео свою поездку в метро, где пообщался с людьми.