Президент Румынии оценил вывод из страны войск США

Президент Румынии Дан заявил о дискуссии по замене войск США в стране

Президент Румынии Никушор Дан оценил вывод из страны военных США. Об этом сообщает «Радио Румынии».

По словам главы государства, решение о выводе части американского контингента из страны является символичным и не отражается на ее безопасности. Дан отметил, что ведется обсуждение планов по замене американских военных представителями армий других стран.

29 октября Министерство обороны Румынии сообщило, что командование Вооруженных сил США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории страны в рамках пересмотра военного присутствия на континенте.

Позже стало известно, что США в декабре также могут вывести часть своих военных из Венгрии, Словакии и Болгарии.