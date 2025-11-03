Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 3 ноября 2025Мир

Президент Румынии оценил вывод из страны войск США

Президент Румынии Дан заявил о дискуссии по замене войск США в стране
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Президент Румынии Никушор Дан оценил вывод из страны военных США. Об этом сообщает «Радио Румынии».

По словам главы государства, решение о выводе части американского контингента из страны является символичным и не отражается на ее безопасности. Дан отметил, что ведется обсуждение планов по замене американских военных представителями армий других стран.

29 октября Министерство обороны Румынии сообщило, что командование Вооруженных сил США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории страны в рамках пересмотра военного присутствия на континенте.

Позже стало известно, что США в декабре также могут вывести часть своих военных из Венгрии, Словакии и Болгарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Умер российский политик и правозащитник Валерий Борщев

    Минобороны России сообщило об отражении попыток ВСУ прорвать окружение в ДНР

    Российских депутатов призвали ходить на работу в сюртуках

    В Минобороны раскрыли ситуацию в Димитрове

    В НАТО назвали ситуацию на Украине тупиковой и призвали к переговорам

    В ДНР раскрыли настроения оставшихся без снабжения солдат ВСУ под Димитровом

    Раскрыты подробности боев с окруженными бойцами ВСУ в Красноармейске

    Врач отсудил у московского центра сотни тысяч рублей за некачественное образование

    Подсчитано необходимое количество Tomahawk для серьезного ущерба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости