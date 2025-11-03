Раскрыто число ежегодно оказывающихся на улице животных в России

Бурматов: В России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев

В России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев. Число оказывающихся на улице животных раскрыл первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает ТАСС.

По его словам, большинство животных выбрасывают на улицу в конце дачного сезона на территории садовых товариществ.

«Циничная абсолютно история, потому что люди в сентябре, в начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле, в мае. Полгода собачка пожила там, от нее избавились. Все, наигрался ребенок», — констатировал Бурматов.

Парламентарий уточнил, что действующее законодательство предусматривает штрафы до 30 тысяч рублей для хозяев за выброшенное животное, однако для того, чтобы привлечь владельца к ответственности, требуется введение регистрации и учета каждого животного. Такая практика на сегодняшний день действует только в 20 российских регионах. «А остальным не надо?» — возмутился Бурматов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий россиянам кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками.