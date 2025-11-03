Россиянам назвали набирающие популярность стрижки

Стилист Масленников: Послойные стрижки для длинных волос набирают популярность

Стилист Тимур Масленников назвал россиянам стрижки, которые в настоящий момент набирают популярность. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта по дизайну стрижки сети учебных центров «Эколь», в трендах преобладают естественность и элегантная непринужденность. Мастера и их клиенты стараются отходить от четких линий и сложных укладок. «Популярны стрижки, которые выглядят так, будто их не старались уложить — с естественным объемом и легкостью», — подчеркнул Масленников.

Так, специалист рассказал, что в первую очередь популярны послойные мягкие стрижки для длинных волос. «Это не просто длинные волосы, а тщательная проработка текстуры, особенно в области лица с челкой-шторкой. Стрижка строится на плавном движении от коротких прядей у лица к длинным в остальной массе, как у Клаудии Шиффер в 90-х. Это придает образу и динамику и роскошь», — объяснил он.

Кроме того, модным оказался боб в стиле 1990-х годов, характеризующийся легкими и подвижными формой и концами, которые могут выгибаться в разные стороны. Вдобавок актуальной стала удлиненная пикси. «Это идеальный вариант для тех, кто хочет короткую стрижку, но не готов к радикальным решениям. Мягкий периметр, удлиненные виски, текстурированная макушка и челка-шторка — все это создает образ одновременно смелый и утонченный», — отметил Масленников.

Также собеседник издания упомянул стрижки, которые никогда не выйдут из моды. Среди них оказались все варианты боба и мужские стрижки с удлиненными прядями. «Они являются той самой классической основой, к которой индустрия возвращается из года в год, каждый раз переосмысливая ее в актуальном ключе», — заключил парикмахер.

