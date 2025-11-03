Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 3 ноября 2025Путешествия

Российские туристы подхватили смертельно опасную лихорадку на курорте богачей

Случаи заболевания вирусом Денге начали фиксировать у россиян на Мальдивах
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: mrsiraphol / Freepik

Отдыхающие на курорте богачей россияне подхватили смертельно опасную лихорадку, переносимую комарами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чаще всего случаи заболевания вирусом Денге у российских туристов фиксируют после отпуска на мальдивских островах Укулас и Тинаду. По сообщениям пострадавших, симптомы болезни появляются перед отлетом в Россию и в первые дни напоминают грипп, а через пять дней на теле появляется сыпь. Путешественники считают, что заболеваемость лихорадкой участилась на Мальдивах из-за большого количества комаров.

Ранее опасным вирусом заразились отдохнувшие на Сейшелах россияне. Все симптомы у путешественников проявились после возвращения в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Умер российский политик и правозащитник Валерий Борщев

    Минобороны России сообщило об отражении попыток ВСУ прорвать окружение в ДНР

    Российских депутатов призвали ходить на работу в сюртуках

    В Минобороны раскрыли ситуацию в Димитрове

    В НАТО назвали ситуацию на Украине тупиковой и призвали к переговорам

    В ДНР раскрыли настроения оставшихся без снабжения солдат ВСУ под Димитровом

    Раскрыты подробности боев с окруженными бойцами ВСУ в Красноармейске

    Врач отсудил у московского центра сотни тысяч рублей за некачественное образование

    Подсчитано необходимое количество Tomahawk для серьезного ущерба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости