Российские туристы подхватили смертельно опасную лихорадку на курорте богачей

Случаи заболевания вирусом Денге начали фиксировать у россиян на Мальдивах

Отдыхающие на курорте богачей россияне подхватили смертельно опасную лихорадку, переносимую комарами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Чаще всего случаи заболевания вирусом Денге у российских туристов фиксируют после отпуска на мальдивских островах Укулас и Тинаду. По сообщениям пострадавших, симптомы болезни появляются перед отлетом в Россию и в первые дни напоминают грипп, а через пять дней на теле появляется сыпь. Путешественники считают, что заболеваемость лихорадкой участилась на Мальдивах из-за большого количества комаров.

Ранее опасным вирусом заразились отдохнувшие на Сейшелах россияне. Все симптомы у путешественников проявились после возвращения в Россию.