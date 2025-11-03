Российский футболист обжаловал в CAS дисквалификацию за ставки

Российский футболист Писарский обжаловал в CAS дисквалификацию за ставки

Российский футболист Владимир Писарский направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению Российского футбольного союза (РФС) о его дисквалификации за ставки на спорт. Об этом в Telegram-канале написал юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Смирнов выразил уверенность, что форвард добьется справедливости. «Все документы, предоставленные нами в Лозанну, подтверждают, что решения в отношении Писарского были ангажированными и выносились без каких-либо на то оснований», — заявил юрист.

3 июля стало известно, что Писарский был отстранен от игры на четыре года (три из них — условно) за ставки на тотализаторе. 29-летний спортсмен не может заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Писарский, права на которого принадлежали «Крыльям Советов», выступал за «Сочи» на правах аренды. Нападающий принял участие в 28 матчах Первой лиги, в которых забил шесть мячей и сделал четыре передачи.