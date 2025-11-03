Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:26, 3 ноября 2025Спорт

Российский футболист обжаловал в CAS дисквалификацию за ставки

Российский футболист Писарский обжаловал в CAS дисквалификацию за ставки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский футболист Владимир Писарский направил апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению Российского футбольного союза (РФС) о его дисквалификации за ставки на спорт. Об этом в Telegram-канале написал юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Смирнов выразил уверенность, что форвард добьется справедливости. «Все документы, предоставленные нами в Лозанну, подтверждают, что решения в отношении Писарского были ангажированными и выносились без каких-либо на то оснований», — заявил юрист.

3 июля стало известно, что Писарский был отстранен от игры на четыре года (три из них — условно) за ставки на тотализаторе. 29-летний спортсмен не может заниматься деятельностью, связанной с футболом, до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Писарский, права на которого принадлежали «Крыльям Советов», выступал за «Сочи» на правах аренды. Нападающий принял участие в 28 матчах Первой лиги, в которых забил шесть мячей и сделал четыре передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Футболист «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В России вступил силу закон об ограничении количества сим-карт

    Власти России решили поддержать семьи с детьми новой выплатой

    Месси назвал условия для игры на чемпионате мира — 2026

    В одной из европейских стран рассказали об отношении населения к России на фоне пропаганды

    Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая в Ханчжоу

    Российский футболист обжаловал в CAS дисквалификацию за ставки

    Эксперт объяснил страх Запада перед новой российской подлодкой

    Автомобилистам пригрозили арестом за отказ снять обложку с водительских прав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости