Российский конструктор рассказал о важности залпового пуска ракет «Булава» в 2020 году

15:06, 3 ноября 2025

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российский конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов рассказал об эффекте, произведенном на вероятного противника в 2020 году в связи с залповым пуском ракеты «Булава». Об этом создатель ракеты рассказал в эфире Первого канала.

По словам конструктора, залповый пуск четырех ракет, проведенный в декабре 2020 года с атомной подлодки проекта 955 «Владимир Мономах», произвел сильное впечатление на вероятного противника, вызвав у него очень серьезный шок. Пуск состоялся в Охотском море, и пролетевшая всю страну ракета успешно поразила цель на полигоне в Архангельской области.

1 ноября сообщалось, что в США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной ракеты «Булава».

