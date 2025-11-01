Наука и техника
12:07, 1 ноября 2025

В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Scott Olson / Getty Images

При подлете ядерной «Булавы» жителям Чикаго нужно не паниковать, а постараться успеть найти убежище. Такой совет жителям американского города дал обозреватель National Security Journal (NSJ) Роберт Фарли.

Автор американского журнала посмотрел фильм «Дом динамита» режиссера Кэтрин Бигелоу, в котором «системы раннего оповещения обнаруживают баллистическую ракету, запущенную из неизвестного места в направлении американского Среднего Запада». «Что вы будете делать, если по вашему городу выпустили ракету и у вас есть всего несколько минут, чтобы среагировать?» — задается вопросом обозреватель.

По словам автора, «кульминацией одного из эпизодов фильма становится беседа министра обороны со своей дочерью, которая жила в Чикаго», куда направлялась обнаруженная ракета. Обозреватель отметил, что для США угрозу может представлять оружие Китая, России и Северной Кореи, в частности, российская ракета подводных лодок «Булава», круговое вероятное отклонение (КВО) которой оценивается в 300 метров. «Большинство ядерных боеголовок достаточно мощные, чтобы нанести значительный ущерб цели, если попадут в любом месте в пределах своего КВО или даже за его пределами. Но города — большие города, и при оценке вероятного ущерба в различных районах очень важно, где именно взорвется боеголовка (при условии взрыва в воздухе)», — говорится в публикации.

Ссылаясь на данные ресурса NUKEMAP, Фарли пишет, что взрыв боеголовки мощностью 150 килотонн над аэродромом Ригли-Филд унес бы жизни около 170 тысяч человек и привел бы к ранениям еще около 530 тысяч. «В кошмарном сценарии, когда вы получаете известие о том, что неопознанная ракета направляется в вашу сторону или в сторону близкого вам человека, самое первое, что нужно сделать, — это постараться избежать паники», — уверяет автор.

По его мнению, «второе, что нужно сделать, — это найти убежище или посоветовать это сделать другим, ведь даже относительно тонкие стены обеспечивают существенную защиту от огня и радиации».

В мае 2019 года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что четыре баллистические ракеты Р-30 «Булава-30» российской атомной подлодки «Юрий Долгорукий» могут доставить в общей сложности 24 снаряда общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам».

