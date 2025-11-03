Российский певец выступил в Донецке после сорванного концерта в Казахстане

Певец Акмаль принял от поклонницы пакет в цветах российского флага в Донецке

Российский певец, известный под псевдонимом Akmal', выступил в Донецкой народной республике после сорванного концерта в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Во время выступления в Донецке 21-летний музыкант Акмаль принял от поклонницы подарок в обертке в цветах российского флага. «Вот такие пакеты мне нравятся», — сообщил артист со сцены.

Ранее Акмаль выступил в Петропавловске и получил от фанатки подарок в желто-синем пакете. Он вернул упаковку девушке, заявив, что ему не нравятся цвета, поэтому пакет лучше сжечь. Это оскорбило казахстанцев, флаг которых состоит из орнамента желтого цвета на синем фоне.