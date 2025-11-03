Путешествия
16:27, 3 ноября 2025Путешествия

Российский турист напился и дважды разгромил супермаркет в Таиланде

Пьяный турист из России два дня громил магазин Tops Daily в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде турист из России напился и дважды разгромил супермаркет Tops Daily. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, пьяный российский турист два дня громил магазин в Паттайе. Он скидывал товары с полок, вскрывал упаковки и ел продукты, громко ругался и пугал клиентов. Путешественника задержали местные жители и передали полиции. Россиянину грозят судебное разбирательство и штраф.

Ранее 31-летний россиянин отправился купаться на пляж в Таиланде и ушел под воду на глазах у друзей. Его посчитали пропавшим без вести.

