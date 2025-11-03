Рудковская рассказала о состоянии попавшего в больницу сына Плющенко

Рудковская: Сын выступал, хотя температура и была, сейчас он под наблюдением

Продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии 12-летнего сына Александра Плющенко, который был доставлен в больницу после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее цитирует ТАСС.

По словам Рудковской, ее сыну дали необходимые медикаменты, сейчас он находится под присмотром врачей. «Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением, с ним моя мама, врач, я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем», — заявила она.

Рудковская добавила, что Плющенко-младшему стало плохо в ночь перед выступлением, однако ему пришлось выйти на лед, несмотря на плохое самочувствие. «Он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят», — добавила она.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений Плющенко играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.