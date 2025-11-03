Сына Плющенко увезли на скорой после выступления на дне рождения отца

Евгений Плющенко: Мы напичкали сына таблетками, и он откатался, герой

Александр Плющенко, 12-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, был госпитализирован после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца. Об этом сообщает Sport24.

По словам Плющенко-старшего, перед выступлением на шоу Александр испытывал сильное недомогание. После проката его увезли на скорой в больницу. «У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали — все. Но деваться некуда, надо кататься. Но мы его напичкали всякими "нурофенами", и он откатался, герой», — заявил он.

В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений Плющенко играл короля. 3 ноября фигуристу исполнилось 43 года.

Ранее сообщалось, что Александр Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию в подмосковном Наро-Фоминске. Плющенко-младший выступил по первому спортивному разряду среди юношей, он был единственным участником в этой категории.