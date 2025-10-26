Сын Плющенко выиграл соревнования по фигурному катанию с единственным участником

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл турнир по фигурному катанию в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Соревнования проходили под эгидой Федерации фигурного катания Московской области. Плющенко-младший выступил по первому спортивному разряду среди юношей, он был единственным участником в этой категории.

За свой прокат 12-летний фигурист получил 192,91 балла. Эта сумма сложилась из оценок за короткую и произвольную программы.

Ранее Плющенко-старший раскрыл методику тренировок сына. «Мы никуда не спешим, а тренируемся по сценарию моего спортивного пути!» — заявил бывший фигурист.