Школы российского города закупили тысячи пачек сушеных водорослей

Школы Тюмени потратили четыре миллиона рублей на покупку 100 тысяч пачек нори

Десятки школ российского города закупили тысячи пачек с сушеными морскими водорослями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На покупку 100 тысяч упаковок нори общеобразовательные заведения Тюмени потратили четыре миллиона рублей. Поставки коснутся 54 школ. Нори приобрели с целью заменить картофельные чипсы и другие вредные продукты питания.

Ранее в России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов.


