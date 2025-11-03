Россия
Школы российского города закупили тысячи пачек сушеных водорослей

Школы Тюмени потратили четыре миллиона рублей на покупку 100 тысяч пачек нори
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Десятки школ российского города закупили тысячи пачек с сушеными морскими водорослями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На покупку 100 тысяч упаковок нори общеобразовательные заведения Тюмени потратили четыре миллиона рублей. Поставки коснутся 54 школ. Нори приобрели с целью заменить картофельные чипсы и другие вредные продукты питания.

Ранее в России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов. Их тестирование для зачисления в российские школы начало действовать с 1 апреля 2025 года.

