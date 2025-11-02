В России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов

Рособрнадзор допустил изучение вопроса об отмене теста для детей мигрантов

В Рособрнадзоре готовы изучить законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнил источник, официально законопроект в Рособрнадзор не поступал. Когда документ окажется на руках у специалистов, его рассмотрят в установленном порядке, пояснили журналистам.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в российские школы начало действовать с 1 апреля нынешнего года.

28 октября в Государственную Думу внесли законопроект, которым предлагается освободить от теста по русскому языку русскоговорящих детей мигрантов. Авторы инициативы подчеркнули, что данная мера не несет практического смысла.

Через несколько дней в Общественной палате (ОП) России выступили с идеей по-разному проверять на знание языка детей мигрантов и беженцев. По словам главы одной из комиссий ОП Павла Савчука, дети мигрантов вместе с родителями готовятся к приезду в Россию, тогда как у беженцев такой возможности нет.

