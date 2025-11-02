Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 2 ноября 2025Россия

В России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов

Рособрнадзор допустил изучение вопроса об отмене теста для детей мигрантов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Рособрнадзоре готовы изучить законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнил источник, официально законопроект в Рособрнадзор не поступал. Когда документ окажется на руках у специалистов, его рассмотрят в установленном порядке, пояснили журналистам.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в российские школы начало действовать с 1 апреля нынешнего года.

28 октября в Государственную Думу внесли законопроект, которым предлагается освободить от теста по русскому языку русскоговорящих детей мигрантов. Авторы инициативы подчеркнули, что данная мера не несет практического смысла.

Через несколько дней в Общественной палате (ОП) России выступили с идеей по-разному проверять на знание языка детей мигрантов и беженцев. По словам главы одной из комиссий ОП Павла Савчука, дети мигрантов вместе с родителями готовятся к приезду в Россию, тогда как у беженцев такой возможности нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением в Нигерию. Там угнетают христиан, а еще там очень много нефти

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в коротком топе

    Депутат сейма возмутился погашением Польшей долгов Украины

    Песков ответил на вопрос об оперативной встрече Путина и Трампа

    В российском регионе после атаки БПЛА пострадали два человека

    В России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов

    Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

    В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

    США нанесли смертоносный удар по судну в Карибском море

    В России оценили возможность удара «Орешником» по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости