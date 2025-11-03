Бывший СССР
Силовики рассказали о командующих спецназом ВСУ офицерах-недоучках

РИА Новости: В составе украинского спецназа «Дозор» оказались офицеры-недоучки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В составе командования украинского спецназа Дозор оказались офицеры-недоучки. О ситуации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«В составе спецназа "Дозор" 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах», —рассказал собеседник агентства.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что группу спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины сразу же после высадки под Красноармейском атаковали российские войска.

