РИА Новости: В составе украинского спецназа «Дозор» оказались офицеры-недоучки

В составе командования украинского спецназа Дозор оказались офицеры-недоучки. О ситуации в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«В составе спецназа "Дозор" 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах», —рассказал собеседник агентства.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что группу спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины сразу же после высадки под Красноармейском атаковали российские войска.