Страны НАТО проведут учения над Эстонией

Истребители НАТО проведут серию полетов над Эстонией с 3 по 9 ноября

Истребители стран НАТО с 3 по 9 ноября будут отрабатывать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает Postimees.

«На этой неделе, с 3 по 9 ноября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров», — сказано в публикации.

Также сообщается, что в ходе учений страны НАТО будут отрабатывать и сверхзвуковые полеты. Они координируются с эстонской службой управления гражданской авиации и выполняются на специально выделенных высотах.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО в случае нарушения границ будет реагировать на угрозы с первой минуты и одного толчка. Так дипломат ответил на вопрос о готовности Таллина сбивать российские самолеты.