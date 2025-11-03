Стало известно о поставках суданским повстанцам оружия с Украины

Лукма: Украина и Запад поставляют оружие для суданских повстанцев из СБР

Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружения для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукма. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что оружие, используемое в боевых действиях, — машины, техника, боеприпасы и системы — западное.

«Посредники покупают это оружие у украинских, британских, французских и других компаний, после чего оно через третьи страны отправляется конечным бенефициарам», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что суданские боевики используют дроны с Украины.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Киев в нарушение международных обязательств поставлял в Южный Судан оружие, которое впоследствии использовалось для убийства мирных жителей.