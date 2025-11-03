Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 3 ноября 2025Мир

Стало известно о поставках суданским повстанцам оружия с Украины

Лукма: Украина и Запад поставляют оружие для суданских повстанцев из СБР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина и страны Запада через посредников поставляют вооружения для суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), заявил лидер суданского «Движения за справедливость и равенство» Идрис Лукма. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что оружие, используемое в боевых действиях, — машины, техника, боеприпасы и системы — западное.

«Посредники покупают это оружие у украинских, британских, французских и других компаний, после чего оно через третьи страны отправляется конечным бенефициарам», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что суданские боевики используют дроны с Украины.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Киев в нарушение международных обязательств поставлял в Южный Судан оружие, которое впоследствии использовалось для убийства мирных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости