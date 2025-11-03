Силовые структуры
06:44, 3 ноября 2025

Тела 300 погибших от рук ВСУ жителей Суджи вывезены и переданы родственникам

Екатерина Щербакова
Фото: t.me/gubernator_46 / Global Look Press

Родственникам передали тела 300 погибших от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей Суджи в Курской области, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудника военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александра Глухарева.

Как пояснил Глухарев, тела были эвакуированы с приграничной территории в морг, где проводились экспертизы, после чего передавались родственникам.

Помимо эвакуации, с середины августа текущего года велись поисковые мероприятия, в результате которых были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, зверски убитых армией ВСУ.

После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание

Александр ГлухаревСотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации

Ранее старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших главного координационного центра Минобороны России, старший лейтенант Дмитрий Дубов рассказал о том, что жители Суджи в Курской области во время оккупации ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах.

