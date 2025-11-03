Мир
Трамп заявил об ограниченных возможностях экономического давления на Россию

Трамп: Возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: White House / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил о том, что у страны ограничены возможности по экономическому давлению на Россию.

Трамп, отвечая на вопрос, почему политика США по примирению враждующих сторон при помощи пошлин не работает с Россией заявил, что не так много совместного бизнеса.

«С ним (президентом России Владимиром Путиным — прим.ред) я поступил иначе, потому что у нас не так уж много бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», — добавил Трамп.

Президент США также назвал конфликт на Украине войной экс-президента США Джо Байдена, отметив, что, если бы он был при власти, такого бы не случилось.

