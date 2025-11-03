Трамп назвал украинский конфликт войной Байдена

Президент США Трамп заявил, что унаследовал конфликт на Украине от Байдена

Конфликт на Украине — это война экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Я унаследовал эту глупую войну как самую кровопролитную наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны», — отметил глава Белого дома.

До этого сообщалось, что американский лидер поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Ранее экономист Екатерина Арапова высказала мнение, что Дональд Трамп вряд ли будет дальше ужесточать санкции против России, поскольку это не вписывается в логику его миротворческого курса. По ее мнению, политик сейчас разыгрывает карту миротворца.