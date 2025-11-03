Мир
04:34, 3 ноября 2025

Трамп назвал украинский конфликт войной Байдена

Президент США Трамп заявил, что унаследовал конфликт на Украине от Байдена
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Конфликт на Украине — это война экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Я унаследовал эту глупую войну как самую кровопролитную наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны», — отметил глава Белого дома.

До этого сообщалось, что американский лидер поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Ранее экономист Екатерина Арапова высказала мнение, что Дональд Трамп вряд ли будет дальше ужесточать санкции против России, поскольку это не вписывается в логику его миротворческого курса. По ее мнению, политик сейчас разыгрывает карту миротворца.

