Bloomberg: Трамп поставил под вопрос усиление санкций против РФ

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишут журналисты, президент США во время встречи с лидером КНР в четверг не обсуждал вопрос о российской нефти, поставив под вопрос перспективы усиления санкционного давления на РФ.

«Мы, по сути, не обсуждали нефть. Мы говорили о том, как можем работать вместе, чтобы попытаться завершить эту войну», — отметил глава Белого дома.

Если Трамп не поднимает тему российской нефти в разговоре с Си Цзиньпинем, «это подрывает весь смысл санкционной политики», считает эксперт по санкциям и управляющий партнер консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон. Рестрикции Трампа выглядят скорее показательно, добавил эксперт.

Ранее экономист Екатерина Арапова высказала мнение, что Дональд Трамп вряд ли будет дальше ужесточать санкции против России, поскольку это не вписывается в логику его миротворческого курса. По ее мнению, политик сейчас разыгрывает карту миротворца.

В свою очередь, глава РФ Владимир Путин 23 октября прокомментировал новые американские санкции, введенные против ряда российских компаний. Он подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике.