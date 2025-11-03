Трамп предложил применить «ядерную опцию»

Трамп предложил применить в сенате США «ядерную опцию», чтобы прекратить шатдаун

Президент США Дональд Трамп предложил отменить процедуру «филибастера» в американском сенате, чтобы прекратить шатдаут. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Я думаю, нам следует применить "ядерную опцию". Кстати, это совершенно другой "ядерный" вариант, речь идет об отмене "филибастера"», — уточнил глава Белого дома.

Филибастер представляет собой способ технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дискуссии необходимы голоса двух третей законодателей. Метод помогает оппозиции задерживать продвижение законов, даже если у них набирается достаточно сторонников.

Ранее сообщалось, что США приблизились к абсолютному рекорду приостановки работы правительства. Шатдаун длится уже 34 дня.