Трамп заявил об огромном терпении в вопросе Украины

Трамп заявил, что для его терпения в украинском вопросе нет последней капли

Президент США Дональд Трамп заявил, что для его терпения в вопросе темпа урегулирования конфликта на Украине «нет последней капли». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал американский лидер в ответ на вопрос, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы, что российские власти якобы не готовы к урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Также глава Белого дома высказался о своей роли в дискуссиях по поводу использования замороженных активов России за рубежом. По его словам, он не принимает в них участия.

В октябре газета The New York Times сообщала, что Трамп хочет использовать урегулирование мировых конфликтов, в частности в секторе Газа и на Украине, для того чтобы «заслужить место в раю».