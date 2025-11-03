Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 3 ноября 2025Мир

В Германии призвали лишить выплат беженцев с Украины

Генсек ХДС Линнеман: Беженцев с Украины могут лишить выплат в Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Беженцев с Украины могут лишить выплат в Германии, заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман. Об этом пишет Finanznachrichten.de.

По словам главы партии — главной политической силы в Германии, украинская молодежь не должна получать социальные выплаты от государства. Вместо того чтобы оформлять беженство, им необходимо искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, призвал политик.

Линнеманн подчеркнул, что в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.

Ранее стало известно, что в Берлине до конца года закроют самый крупный центр приема беженцев с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости